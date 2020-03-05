Beylikdüzü'ne deprem parkı kazandırılacak - Son Dakika
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Beylikdüzü'ne deprem parkı kazandırılacak

6 saat önce

Afet Hazırlık Eylem Planını tamamlayarak, Beylikdüzü'nde, deprem anında insanların toplanıp barınabileceği Deprem Parkı kazandırılacağının müjdesini veren Başkan Çalık, "Bu parkta; ilk yardım malzemeleri, gıda stokları ve çadır depoları gibi ihtiyaçlar karşılanacak" dedi.

Beylikdüzü'ne deprem parkı kazandırılacak, System.String[]

Afet Hazırlık Eylem Planını tamamlayarak, Beylikdüzü'nde, deprem anında insanların toplanıp barınabileceği Deprem Parkı kazandırılacağının müjdesini veren Başkan Çalık, "Bu parkta; ilk yardım malzemeleri, gıda stokları ve çadır depoları gibi ihtiyaçlar karşılanacak" dedi.


İlçe halkının deprem konusunda bilgisini ve farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beylikdüzü Belediyesi'nin, Beylikdüzü Kent Konseyi ile ortaklaşa düzenlediği Afete Hazırlık-Deprem Bilinçlendirme Semineri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. 1-7 Mart deprem haftası kapsamında toplumdaki afet bilincini yükseltmek amacıyla düzenlenen seminere; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu, akademisyenler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, site yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde olası bir deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerden, deprem anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış tekniklerine kadar birçok faydalı bilgi katılımcılarla paylaşıldı.


"Beylikdüzü halkının işbirliği hayati önem taşıyor"


Beylikdüzü'nde göreve geldiği günden bugüne, depreme hazırlık konusunda partiler üstü ve katılımcı bir yaklaşım sergilendiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "İnsanlarımızın yaşam hakkı, sağlığı ve güvenliği siyasetin malzemesi olamaz. Akademisyen ve uzman kişilerle bu yolda ilerlememiz lazım. İlk geldiğimiz günden bu yana önceliğimiz deprem oldu. Bu anlayışla, 2019'un Sonbaharında, depreme karşı kırılgan Gürpınar Siteler Bölgemizdeki kentsel dönüşüm projesini tüm meclis üyelerimizin desteğiyle hazırladık; site yöneticilerimiz, muhtarlarımız ve teknik birimlerimizle beraber değerlendirdik. Ama bu, kimsenin tek başına altından kalkabileceği bir mesele değil. Burada hepimize iş düşüyor, Beylikdüzü halkının işbirliği hayati önem taşıyor. Başından beri söylediğim gibi, hepimiz bu taşın altında elimizi koymalı ve kentimizi dayanıklı hale getirme konusunda el birliği ile mesafe kat etmeliyiz. Hepimiz sorumlu ve zorunluyuz" ifadelerini kullandı.


Afet Hazırlık Eylem Planını tamamlayarak, Beylikdüzü'nde, deprem anında insanların toplanıp barınabileceği Deprem Parkı kazandırılacağının da müjdesini veren Başkan Çalık, "Bu parkta; ilk yardım malzemeleri, gıda stokları ve çadır depoları gibi ihtiyaçlar karşılanacak" dedi.


Afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı


Deprem kadar önemli bir konuda herkesin elini taşın altına koyması ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ise, "Bulunduğumuz coğrafya bizlere birçok olumsuzluğu da dayatıyor. Depreme hazırlıksız yakalandığımızda çok ciddi maddi manevi kayıplara ve can kayıplarına neden oluyor Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de derinden sarsılıyor. Bu durumu en aza indirgemek için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Yoğun ilgi gören seminerde alanında uzman akademisyenler tarafından afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı. Program sonrasında Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Elçin Karaoğlu ve Elif Necla Türkoğlu akademisyenlere teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
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