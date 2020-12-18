Beylikdüzü'ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi - Son Dakika

Beylikdüzü'ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi

18.12.2020 12:18
Beylikdüzü'ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan hayvanların zorlu kış koşullarından daha az etkilenmesi adına ilçenin dört bir yanına kulübeler yerleştirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan hayvanların zorlu kış koşullarından daha az etkilenmesi adına ilçenin dört bir yanına kulübeler yerleştirdi.

Patili dostların güvenle sığınabileceği, olumsuz hava koşullarına uygun olarak tasarlanan yaklaşık 50 adet kulübe, ağırlıklı olarak yerleşim yerlerine uzak, hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı, oluşturulan beslenme odaklarına konumlandırıldı. Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığına dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kulübeleri, daha çok binalardan uzak, hayvanların sığınacak yeri olmadığı noktalara yerleştirdik. Yerleştirdiğimiz kulübelerle sokakta yaşayan patili dostlarımız, soğuk havalarda güvenle barınıp karınlarını doyurabilecekler. Ayrıca müdürlüğümüz bünyesinde sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri uzman hekimlerce yürütülürken besleme çalışmaları da itinayla sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

"Pandeminin etkileri hayvanlara da yansıdı"

Yıl boyunca devam eden besleme çalışmalarına pandemi döneminde daha da ağırlık verildiğini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Vatandaşlar bu dönemde dışarı çıkamadığı için besleme işlemlerini de yapamadılar, pandeminin etkileri hayvanlara da yansıdı diyebiliriz. Artık kış mevsimine girdik ve hayvanlar açısından zor bir kış geçecek gibi duruyor. Neyse ki bu dönemde Veteriner İşleri Müdürlüğümüz hiç durmadı ve kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdü. Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, program dahilinde düzenli olarak hazırlanan mamaları, ilçede tespit ettikleri beslenme odaklarına dağıtıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beylikdüzü'ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi
Beylikdüzü'ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi
Beylikdüzü'ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Veteriner, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı
Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak         
12:32
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var         
10:07
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei