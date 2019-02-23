Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ne Lapa Lapa Kar Yağdı

Beylikdüzü'ne Lapa Lapa Kar Yağdı

36 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı.

Beylikdüzü'ne Lapa Lapa Kar Yağdı, System.String[]
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı. Akşam saatlerinde Beylikdüzü'ne yağan lapa lapa kar ilçeyi beyaza bürüdü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Saatlerdedir devam eden kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Beylikdüzü'ne yağan lapa lapa kar ilçeyi beyaza bürüdü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Beylikdüzü, Güncel
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