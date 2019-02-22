Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ne müjde!

Beylikdüzü'ne müjde!

1 saat önce

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, ilçe halkının sesine kulak vererek Beylik Pazarı'nın eski yerine taşınacağının müjdesini verdi.

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Uzun yıllar Beylikdüzü Barış Mahallesinde halka hizmet veren, 2015 yılında ise vatandaşların görüşü alınmadan ani bir kararla Beylikdüzü Belediyesi tarafından Adnan Kahveci Mahallesine taşınan Beylik Pazarı 1 Nisan'dan itibaren eski yerine dönecek. Mustafa Necati Işık, Adnan Kahveci Mahallesindeki kapalı alandaki pazarın da kurulmaya devam edeceğini açıkladı.

Seçim çalışmaları sürecinde vatandaşlardan en fazla gelen taleplerden birinin Beylik Pazarı'nın eski yerine dönmesi olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Mustafa Necati Işık "Beylikdüzünün beklediği, hak ettiği yenilenmeyi sağlayacak projeleri hayata geçirmek için gün sayıyorum. Beylikdüzünün sembolü haline gelen Beylik Pazarının Barış Mahallesinde tekrar kurulmasının ne kadar arzu edildiğini, özlenen bir durum olduğunu biliyorum. 1 Nisan itibariyle ilk işlerimizden biri olacak. Beylik Pazarını yeniden kuracağız ve aynı zamanda şu anda Adnan Kahveci Mahallesindeki pazarı da devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, 2015 yılında alınan ani bir kararla Beylik Pazarını Barış Mahallesinden, Adnan Kahveci Pazarına taşımıştı. Sosyal medyada ve sözlüklere konu olan bu taşınma, sadece Beylikdüzü halkını değil pazarın çevre ilçelerden gelen müşterilerini de mağdur etmişti.

Mustafa Necati Işık'ın Beylik Pazarını bölgeye yeniden kazandıracağı müjdesini bölge halkı ve pazar müdavimleri sevinçle karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:21 Kaynak: Bültenler

Adnan Kahveci, Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü, Güncel
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