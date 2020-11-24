Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi - Son Dakika

Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi

24.11.2020 15:18
Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbul'a kazandırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbul'a kazandırıldı. Projenin önemine değinen Başkan Çalık, "Bu müze bizim için çok özeldi. Rıfat Ilgaz isminin burada yaşayacak olması bizi onurlandırıyor. Açılışımızı da sağlıklı günlere kavuştuğumuzda evlatlarımız ve öğretmenlerimizle yapacağız" dedi.

Eğitimi öncelikli tutan ve bu alanda birçok projeye imza atan Beylikdüzü Belediyesi, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi'ni 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tamamladı. Hababam Sınıfı romanıyla tanınan yazar Rıfat Ilgaz'ın hatıralarının yanı sıra Cumhuriyet eğitim tarihi objelerinin sergilendiği müzeyi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, müzenin küratörü Sunay Akın ve Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, bir kanalda yayınlanan Görkemli Hatıralar programında canlı yayında anlattı. Müzik öğretmeni Saide Feray Köroğlu'nun koro şefliğini yaptığı Çocuk Kalpler Kumpanyası'nın genç sesleri birbirinden güzel şarkılarıyla yayına renk kattı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde hayata geçen müzede pek çok yazar ve şairin isminin ölümsüzleştirildiğini belirten Başkan Çalık, başta müzenin tasarımcısı olan Ayhan Doğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"Bu müze Yaşam Bahçesi'nde doğdu"

Müzecilik ve eğitim tarihiyle ilgili hikayelerin yanı sıra müzeye dair bilgiler de paylaşan Sunay Akın, "Devasa kitapların sırtında yazar ve şairlerin isimleri yazıyor. Burası gelişime açık bir yer ve eklemeler yapılacak. Yazarlar çoğaldıkça müze kendini geliştirecek. Başkan bu ülkenin öğretmenlerine moral olsun diye müzenin özellikle 24 Kasım'a yetişmesini istedi. Müzeciliği anlamazsak adalet ve demokrasi gibi pek çok kavramı koruyamayız. Toplumu aydınlatmak için yerel yönetimler çok önemli. Ben de bu proje için beni Mehmet Murat Çalık anlar dedim ve onunla paylaştım. Beylikdüzü'ne gerçekleştirdiğim bir ziyaret sırasında Yaşam Bahçesi'nde korkuluğun önünde konuştuk ve bu müze orada doğdu" dedi.

"Müzemiz öğretmenlerimize hediye olsun"

Müzeyi öğretmenlere hediye ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu müze bizim için çok özeldi. Rıfat Ilgaz isminin burada yaşayacak olması bizi onurlandırıyor. Açılışımızı da sağlıklı günlere kavuştuğumuzda evlatlarımız ve öğretmenlerimizle yapacağız. Binalar, eğitim merkezleri, kreş ve okullar yapmak çok kolay. Buralar öğretmen olmayınca sadece binaya dönüşüyor. İçine ruhunu üfleyecek olan öğretmenlerimiz. O yüzden eğitime yapılan her yatırımın yerel yönetim olarak yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Su Müzesi yolda

Beylikdüzü Belediyesi'nin eğitim projelerine de değinen Başkan Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak bütün kamu okullarının bakım ve onarımını üstlendik. Pandemi dönemi bize online eğitimin önemini gösterdi. Dünyanın önde gelen eğitim platformu Coursera ile yaptığımız işbirliği sonucu yaklaşık 100 bin insanımıza dünyanın en prestijli üniversitelerinden ücretsiz eğitim alma imkanı sağladık. Konuşmanın başında da dediğimiz gibi asıl olan bu tür alanlar, müzelerdir. Yaşam Vadisi'nde planladığımız Su Müzesi projemiz de yolda. Eğitim ve eğitimcinin her zaman yanında olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi
Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi
Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi
Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi
Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi
Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi

Beylikdüzü Belediyesi, Rıfat Ilgaz, Beylikdüzü, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz         
14:44
Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak         
14:33
Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi         
14:31
''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi         
14:12
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı         
12:39
Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş         
12:27
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 15:33:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei