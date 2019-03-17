Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ne Yeni Teknosa Mağazası

Beylikdüzü'ne Yeni Teknosa Mağazası

1 saat önce

Teknosa, İstanbul'daki yeni mağazasını Beylikdüzü Migros AVM'de açtı.

Beylikdüzü'ne Yeni Teknosa Mağazası, System.String[]
Teknosa, İstanbul'daki yeni mağazasını Beylikdüzü Migros AVM'de açtı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Migros AVM'de yer alan Teknosa mağazasında telefon, tablet gibi mobil cihazların yanı sıra bilgisayar, küçük ev aletleri ve aksesuarlardan oluşan zengin ürün gamı, açılışa özel avantajlı fiyatlarla teknolojiseverlerin beğenisine sunuluyor.

17-20 Mart'ta Beylikdüzü Migros Teknosa mağazasında geçerli olacak açılış kampanyası kapsamında, seçili notebook ve tabletlerde yüzde 30'a varan, telefon modellerinde ise yüzde 20 oranında indirimler olacak. Belirli mikrodalga fırın, çay makinesi gibi küçük ev aletlerine ve elektrikli süpürgelere de 200 liraya varan indirimlerle sahip olunabilecek.

Açılışla birlikte İstanbul'daki mağaza sayısı 41'e, Türkiye'deki mağaza sayısı 203'e ulaşan Teknosa, çoklu kanalda kesintisiz hizmet anlayışı doğrultusunda hem mağazaları hem de online platformlarıyla teknolojiyi her yerden erişilebilir kılmaya devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:34 Kaynak: AA

İstanbul, MİGROS TİC. A.Ş., Beylikdüzü, Teknosa, Ekonomi
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