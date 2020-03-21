Beylikdüzü'nün 5 bin apartmanına dezenfektan paspas - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nün 5 bin apartmanına dezenfektan paspas - Son Dakika

Beylikdüzü'nün 5 bin apartmanına dezenfektan paspas

6 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerini en üst düzeye çıkararak, ilçenin tüm apartmanlarının girişine dezenfektan paspaslar dağıtmaya başladı.

Beylikdüzü'nün 5 bin apartmanına dezenfektan paspas, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerini en üst düzeye çıkararak, ilçenin tüm apartmanlarının girişine dezenfektan paspaslar dağıtmaya başladı. Toplamda 5 bin dezenfektan paspasın ilk uygulamasını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, apartman yetkilileri ile birlikte yaparken apartman sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Beylikdüzü Belediyesi korona virüsüne karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Virüse karşı Beylikdüzü'nde alınan ciddi tedbirlere ilave olarak ilçe genelinde tüm apartman girişlerine konulmak üzere 5 bin dezenfektan paspas dağıtılmaya başlandı. Bir ilk olma özelliği taşıyan bu hizmeti Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Apartman görevlileri ile birlikte paspasın solüsyon ve çamaşır suyundan oluşan karışımını koyarak paspasları yerleştiren Başkan Çalık, aynı zamanda bilgilendirici broşürleri de asarak apartman yetkililerine bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan uygulama apartman sakinleri tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanırken Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, "Kişisel hijyen ve insanların dikkat etmesi çok önemli. Bizler bu uygulama ile apartmanın içerisine girmeden önce vatandaşlarımızın ayaklarını da dezenfekte edip evlerine girmelerini sağlayacağız" dedi.


Başkan Çalık kişisel hijyene vurgu yaptı


Kişisel hijyenin önemine değinerek korona virüsün yayılmasının önüne ancak tüm hijyen kurallarına uyarak geçilebileceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Mümkün olduğunca insanların kişisel hijyenlerine dikkat edeceği ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak 5 bin tane apartmanın girişine paspaslardan koyacağız. Apartmanın içerisine girmeden önce vatandaşlarımızın ayaklarını da dezenfekte edip evlerine girmelerini sağlayacağız. Bu noktadan sonra vatandaşlarımızın maksimum özen ve hassasiyet göstermeleri çok önemli. Korona virüsün yayılımını azaltma yönünde çaba gösteriyoruz. Kişisel hijyenin üst düzeyde tutulması adına aynı zamanda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyor, hazırladığımız broşürleri ilçemizin dört bir yanına dağıtıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Her zaman vatandaşlarımıza evlerinde kalmalarını ve ihtiyaç duymadıkları takdirde dışarıya çıkmamalarını söylüyoruz. Bizler onlar için sahada tüm ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:51 Kaynak: İHA

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