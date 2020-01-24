Beylikdüzü'nün altyapı sorunları çözülüyor - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi İSKİ ile birlikte Beylikdüzü'nün altyapı sorunlarını gidermek amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Ağustos ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek 1. etap çalışmasında Beylikdüzü'ndeki 7 mahalleye 30 kilometre hat döşenmesi planlanıyor. Yerel yönetimlerin en önemli hizmetlerinden birinin altyapı hizmetleri olduğunu vurgulayan ve çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Bu çalışmayla ilçemizin belki de 30 senesini planlamış olduk" dedi.



Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde mevcutta bulunup niteliğini ve işlevini yitirmiş olan yağmur suyu ve atık su kanallarının yapım ve yenileme çalışmalarına başladı. İSKİ ile birlikte yürütülen bu çalışmada yenilemeyle birlikte altyapıdaki eksiklerde tamamlanıyor. Ağustos ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek 1. etap çalışmasında Beylikdüzü'ndeki 7 mahalleye 30 kilometre hat döşenmesi planlanıyor. Tüm çalışmaların ihtiyaç programı doğrultusunda belirlendiğini söyleyen ve bu çalışma öncesinde bölgedeki birçok mahallede yağmur suyu hattı olmadığının altını çizen Fen İşleri Müdürü Hakan Baş; "Çalışmaların 2. etabında da diğer mahallelerimiz ve sokaklarımızdaki ihtiyaçlar belirledikten sonra İSKİ yetkilileriyle tekrar görüşülerek projelendirme ve imalat aşamasına geçilecek" dedi.



"Beylikdüzü'nün altyapısı artık çok daha sağlam ve sorunsuz hale geliyor"



Yerel yönetimlerin en önemli hizmetlerinden birinin altyapı hizmetleri olduğunu vurgulayan ve çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Altyapı hizmetleri olağan zamanlarda ortaya çıkmaz. Zor zamanlarda ehemmiyetinin ne demek olduğunu hissettirir bizlere. Bu kentin çok ciddi altyapı problemleri vardı. İSKİ yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar neticesinde 7 tane mahallemizde yaklaşık 30 km'lik altyapı hattının yenilenmesi çalışmasını bu kentle buluşturuyoruz. Bu çalışmayla ilçemizin belki de 30 senesini planlamış olduk ve bu süre içerisinde herhangi bir altyapı sorunuyla bu kenti yüzleştirmeyeceğiz. Başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere İSKİ'ye, bütün çalışanlara ve duyarlılıklarından ötürü tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler bu kentte, bu kent için çalışmaya, üretmeye ve kenti güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL