Beylikdüzü'nün anneleri bilinçleniyor - Son Dakika

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile koordineli bir şekilde kadın sağlığı eğitimi ve seminer programları düzenleyen müdürlük tarafından ayrıca, kadınların bedenlerini tanımaları, temizlik ve beslenme ile ilgili konular hakkında kapsayıcı bilgiler de veriliyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında müdürlükten 0-2 yaş arası aktif bebek bezi yardımı alan ailelere yeni doğan bebek bakımı, gebelikte bakım rehberi ve lohusalık ile yenidoğan bakım rehberi gibi bilgilendirici kitapçıklar dağıtıyor. 2017 yılından itibaren Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile koordineli bir şekilde kadın sağlığı eğitimi ve seminer programları düzenleyen müdürlük tarafından, kadınların bedenlerini tanımaları, temizlik ve beslenme ile ilgili konular hakkında kapsayıcı bilgiler veriliyor. Verilen eğitimler kapsamında ayrıca; toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde bilgi ve beceri geliştirmeleri, üreme sağlığını koruyucu davranışlar kazandırmayı, kendilerini ifade etme ve iletişim sorunlarını çözme konusunda desteklemeyi, çevreleri ile iletişimi geliştirmeyi, haklarını öğrenme ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklemeyi, kadınları çocuk ve ergen gelişimi konusunda bilgilendirerek annelik rolünü geliştirmeyi, kendileri ve aileleri için uyguladıkları genel sağlıkla ilgili hatalı davranışları düzeltip doğru davranış kazanmaları hedefleniyor.

"Kadınların kendi bedenlerini tanımaları çok önemli"

3.Yerel Eşitlik Eylem Planı ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda birçok alanda çalışmaların devam ettiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, "Kadınların kendi bedenlerini tanımaları, bedenlerinde olacak değişiklikler konusunda bilinçlenmeleri, kadın bedenine özgü hastalıklardan kendilerini koruma yöntemlerini öğrenmeleri çok önemli. Bu kapsamda 2017 yılından bu yana Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın hem eğitimlerinden hem de materyal ve deneyim desteklerinden faydalanarak ilçemizdeki kadınları bu konuda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Programa katılan kadınlar kendilerini güçlenmiş ve daha özgüvenli hissediyor. Bu eğitimlerin bir parçası olan bilgilendirici kitapçıkları da bebek bezi desteğinden faydalanan ailelerimize dağıtmayı anlamlı bulduk. Her bir kitapçıkta doğum yapmış kadınları içinde bulundukları dönemle ilgili destekleyecek önemli bilgiler yer alıyor." ifadelerini kullandı.