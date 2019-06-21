Beylikdüzü'nün doğal alanları yaza hazır

Belediye tarafından ilçe genelinde yapılan tırpan ile yabani ot temizliğinin ve çim biçme işlemlerinin yanı sıra gerekli ilaçlama ve sulama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi 2030 vizyonunda ortaya koyduğu daha yeşil Beylikdüzü hedefini yeşiline sahip çıkarak güçlendiriyor. Daha temiz ve daha mutlu bir Beylikdüzü için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilkbahar ve yaz döneminin gelmesiyle ot ve çimlerin hızlı gelişim göstermesi sonucu ilçede çim biçme, ağaç ve çalılarda zirai ilaçlama ve ot temizliği gibi bakım çalışmalarını titizlik ve özveriyle yürütüyor. Bölge genelinde toplam 30.000m² çim biçme işlemini gerçekleştirerek Beylikdüzü'nü yaz aylarına hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü aynı zamanda Yakuplu, Marmara, Dereağzı ve Gürpınar Mahalleleri ağırlıklı olmak üzere ortalama 50.000m² sırt tırpanı ile yabani ot temizliğini de gerçekleştiriyor.

Beylikdüzü Belediyesi çalışmaları titizlikle sürdürüyor

Beylikdüzü Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yürütülen tüm temizlik ve bakım çalışmalarına ilave olarak Beylikdüzü'nün belli noktalarında da gül dikimi, bank ve çöp kovası montajları, parklarda yer alan çocuk oyun gruplarının kauçuk zemin tamiri ve Gürpınar Sahil sert zemin yürüyüş yolları tamiri gibi çalışmalar da titizlikle gerçekleştiriliyor.