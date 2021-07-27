Beylikdüzü'nün eğik ağaçlı koruluğu - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde koruluktaki ağaçların bir bölümünün aynı yönde eğik olmasına rağmen, hemen yanındakilerin neden dik olduğu sosyal medyada merak konusu oldu. Koruluktaki 71 yıllık ağaçların ön cephesindeki bölümünün dikildiği sırada yanlarında destek olmadığı için rüzgarın etkisi ile eğik büyüdüğü üzerinde duruluyor.

TBMM'de 3 dönem milletvekilliği ve bir dönem İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı yapan, 1984 yılında vefat eden Enver Adakan tarafından 1950 yılında Barış Mahallesi'nde diktirilen 450 dönüm alandaki günümüze kadar gelen Enver Adakan Parkı'ndaki çam ağaçlarından bir bölümünün aynı yönde eğik olduğu sosyal medyada gündeme getirildi. Geçmişte Esenyurt yönünden esen rüzgarların etkisi altında kalan, bugünkü gibi yüksek yapıların bulunmadığı bölgedeki ağaçların eğildikleri ve yatık büyüdükleri sosyal medyada dile getirildi. Parkta bulunan ağaçlardan bir bölümünün rüzgarın etkisi ile tamamen eğik olduğu, bunların gerisinde bulunanların ise dik olduğu dikkat çekti. Parka gelenlerden ağaçların neden eğik olduğuna ilişkin soru ile karşılaşanlardan bir bölümü "Bilmiyorum" derken, bir bölümü de geçmişte ağaçların yanına destek konulmadığı için eğik büyüdüğünü söyledi.

- İstanbul