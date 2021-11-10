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Beylikdüzü'nün sahilleri beşinci kez Olta Balıkçılığı Yarışması'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Beylikdüzü'nün sahilleri beşinci kez Olta Balıkçılığı Yarışması'na ev sahipliği yaptı

10.11.2021 17:56
Beylikdüzü'nün sahilleri beşinci kez Olta Balıkçılığı Yarışması'na ev sahipliği yaptı

Beylikdüzü'nde "Şimdi Lüfer Zamanı" sloganıyla amatör, profesyonel ve balık tutma hobisi olan 18 yaş üstü toplam 100 olta balıkçısı Gürpınar Sahili'nde kıyasıya mücadele ederken gün boyu süren yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği iş birliğiyle Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması düzenlendi. "Şimdi Lüfer Zamanı" sloganıyla Gürpınar Sahili'nde yapılan organizasyonda yarışmacılar denize oltalarını atarken seyirciler de heyecanlı anlar yaşadı. Balıkçılığa gönül veren amatör ve profesyonel vatandaşların hünerlerini sergilediği etkinlik,Yemli Av Yarışması olarak tek kategoride yapıldı. 100 yarışmacının katıldığı organizasyon belirli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeden, sağlıklı ve canlı olarak suya bırakma prensipleri doğrultusunda gerçekleşti.

Mumcu: Beylikdüzü denizle buluşmaya devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdal Mumcu açılış töreninde yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Beylikdüzü Belediyesi olarak yaz boyunca başaralı aktivitelere imza attık. Bugün de çok keyifli bir etkinlikte bir araya geldik. Beylikdüzü denizle buluşmaya devam ediyor. Bende bugün yarışmacı olarak olta sallayacağım. Umarım hepimiz için bereketli bir yarışma olur. Emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah altıncı ve yedicisinde de bir arada oluruz." şeklinde konuştu.

"Tamamen sportif bir organizasyon"

Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği'nin de katkıları ile düzenlenen etkinlikte, Dernek Başkanı İlker Say ise yaptığı konuşmada, Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek emeği geçen herkesi tebrik etti. Yarışmanın amacının sportif balıkçılığı özendirmek olduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Fidan Gül "Tüm sporcularımız, tuttukları balıkların ölçülerini aldıktan sonra tekrar denize bırakarak bu sportif faaliyeti gösteriyorlar. Tamamen sportif bir organizasyon, avcılık şeklinde bir balık tutma eylemi yapmıyoruz." dedi.

Dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi

Tutulan balıkların ağırlık ve büyüklükleri esas alınarak puanlama yapılan yarışmanın sonunda Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serdal Mumcu, Belediye Meclis Üyesi Engin Aşnaz ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül'ün katılımıyla ödül töreni gerçekleşti. Yarışmada; 673 puanla Engin Özkan birinci, 554 puanla Tolga Duman ikinci, 496 puanla Bülent Kardaş üçüncü oldu. Ödül töreninin ardından tüm yarışmacılara çekilişle çeşitli hediyeler takdim edildi.

Beylikdüzü'nün sahilleri beşinci kez Olta Balıkçılığı Yarışması'na ev sahipliği yaptı

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nün sahilleri beşinci kez Olta Balıkçılığı Yarışması'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nün sahilleri beşinci kez Olta Balıkçılığı Yarışması'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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