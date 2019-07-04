Beylikdüzü Sahili'nde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi
1 saat önce
Beylikdüzü Sahili'nde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdiİSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi.
Beylikdüzü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:02 Kaynak: İHA
Sahili'nde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi
İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar
Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların denize girdiği alanın 50 metre yakınında bulunan tabanca ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde meydana geldi. Polis
merkezine gelen "kıyıda silah var" ihbarını değerlendiren polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler yaptıkları incelemelerde silahın deniz kıyısına vurmuş ya da sahil kenarına atılmış olabileceği değerlendirdi. Beylikdüzü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerin ardından olay yeri inceleme ekibinden yardım istedi. Olay yeri inceleme ekibinin gelmesi üzerine silah üzerinde çalışma yapıldı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını toplayan ekipler silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.
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