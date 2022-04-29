BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ

29.04.2022 10:27
BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ

BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜErol DEĞİRMENCİ - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Sahili yürüyüş yolunda çökme meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ

Erol DEĞİRMENCİ - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Sahili yürüyüş yolunda çökme meydana geldi. Sahilde vatandaşların yürüyüş yapıp, oturduğu beton yol önceki akşam denize çöktü. Çökme sırasında sahil bölümünde kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çöken noktanın çevresine duba koyarak önlem aldı. Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi.

"YÜRÜYÜŞ YAPAMIYORUZ"

Sekiz yıldır Gürpınar'da yaşayan Mustafa Çolak, "Ben 2014 yılından bu yana Gürpınar'da oturuyorum. Sürekli sahile gidip gelen birisiyim. Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık. Bu çöken yerlerin etrafından dolanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"BURASI ENGELLİ ATLAMA PARKURU"

Yürüyüş yolunu engelli atlama parkuruna benzeten Çolak, "Burada yürürken engelli koşu parkurunda gibiyiz. Bir oraya bir buraya atlıyoruz. Çimene, betona çıkıyoruz sürekli. Burası engelli atlama parkuru. Korkuyoruz. Daha güvenli yerlerden yürümeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görünü dökümü:

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-Çöken noktalarında havadan görüntüsü

-Dün akşam çöken yerler

-Geçtiğimiz zamanda çöken yerler

-Sahilde çöken yerlerden geçen insanlar

-Mustafa Çolak ile röp

-Genel ve detay görüntüler

BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ
BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ
BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ
BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ
BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ
BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ
BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ
BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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