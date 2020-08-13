Beylikdüzü tekne faciasında sanık avukatının istinaf başvurusu reddedildi - Son Dakika

Beylikdüzü 'nde 2016 yılında Ambarlı Limanı 'nda batan teknede iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen sanık Yılmaz Badur'un istinaf başvurusu, esastan reddedildi. Böylece Badur hakkında verilen ceza onanmış oldu.

HUKUKA AYKIRILIK YOK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi sanık Yılmaz Badur'un yerel mahkemece verilen karara karşı istinaf yoluna başvurma kararını değerlendirdi. 19. Ceza Dairesi yapılan yargılamayı, delilleri, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirini dikkate alarak verilen kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına hükmetti. Kararında delillerde hiçbir eksiklik olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade eden istinaf mahkemesi, kanunda ön görülen suç tiplerine uyulduğunu belirterek istinaf başvurusunu esastan reddetti ve yerel mahkemenin kararını onadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede hayatını kaybedenlerin sanık Yılmaz Badur'un yanında çalıştığı belirtilirken, bilirkişi raporunda da iş kazasının oluşumunda kasıt unsurun bulunmadığı fakat kazanın özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranma sebepleriyle meydana geldiği vurgulanmıştı. Bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulunan sanık Yılmaz Badur, yargılandığı Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

- İstanbul