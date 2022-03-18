Beylikdüzü ve Arnavutköy'de kar yağışı - Son Dakika

Beylikdüzü ve Arnavutköy'de kar yağışı

Kar altında yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Beylikdüzü ve Arnavutköy'de aniden bastıran kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, kar yağışı altında yürüyen vatandaşların zor anlar yaşadıkları görüldü.

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı zaman zaman etkisini kaydederken, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de her yer beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşarken, daha çok toplu taşımanın tercih edildiği ve trafikte bir sorun yaşanmadığı görüldü.