İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı

03.08.2022 13:59
İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aynı 4 ayrı işyerine giren 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aynı 4 ayrı işyerine giren 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ndeki 4 ayrı iş yeri hırsızların hedefi oldu. Aynı dükkanlara giren 4 hırsız buldukları değerleri eşyaları alıp kayıplara karıştı. Şikayet üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen 3 hırsız aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf A.'nın 11 suç kaydı, Barış Ç.'nin 19 suç kaydı ve Volkan A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Zika virüsü taşıyan sivrisinekler İstanbul'da: İlaçlama yeterli değil Zika virüsü taşıyan sivrisinekler İstanbul'da: İlaçlama yeterli değil İSTANBUL'DA 'AEDES' TEHDİDİ İSTANBUL'DA 'AEDES' TEHDİDİ
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
13:59 Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti
13:57 Hindistan'da bir adam, ülkesinde işlenen bütün kötülüklerin durması adına 22 yıldır yıkanmadığını açıkladı
13:43 Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e yakın markaj
13:24 Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:54 MHP, 2023 seçimleri için harekete geçiyor! İlk miting 4 Eylül'de Sivas'ta
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 14:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement