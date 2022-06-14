Beylikdüzü ve Esenyurt'ta birçok hırsızlık yapan "Dızzolar" çetesi sonunda yakayı ele verdi! - Son Dakika
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Beylikdüzü ve Esenyurt'ta birçok hırsızlık yapan "Dızzolar" çetesi sonunda yakayı ele verdi!

14.06.2022 16:00

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde beyaz kamyonetleri ile hırsızlık suçları işleyen "Dızzolar" çetesi, nihayet yakayı ele verdi. Aksiyon dolu polis kovalamacası sonucunda araçları ile bir pastaneye dalan şahıslar, yaya olarak polisten kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındılar.

Beyaz kamyonetleri ile Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde bilinen "Dızzolar" çetesi isimli hırsızlar, son hırsızlık girişimlerinde yakayı ele verdi. Dün sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde hırsızlık girişiminde bulunan şahıslar, polis ekipleri tarafından fark edilince kaçmaya başladılar. Kilometrelerce devam eden polis kovalamacası sonucunda Esenyurt Akevler Mahallesi'ne gelen hırsızlar, bir araca çarptı.

ARAÇLA PASTANEYE DALDILAR

Kaza sonrasında durmayan şahıslar kaçmaya devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir pastaneye daldı. Kahvaltı yapan bir vatandaş kıl payı ölümden dönerken, şahıslar bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

DÜKKANDA 15-20 BİN TL'LİK HASAR OLUŞTU

Olay anlarını anlatan fırın ustası Engin Toptaş, "Beyaz bir kamyonet polislerden kaçarken seyir halindeki arabaya çarptı. Daha sonrasında durmayarak kaçan şahıslar bizim dükkanımıza girdi. Bir arkadaşımızda dışarıda kahvaltı yapıyordu, şans eseri ona bir şey olmadı. Öğle arasında falan olsaydı olay yaralılar olabilirdi. Kazanın arından da zaten kaçmaya başladılar. Polislerde onları kovalamaya başladı. Dükkanımızın kafe bölümünde 15 - 20 bin TL'lik zarar oluştu" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü ve Esenyurt'ta birçok hırsızlık yapan 'Dızzolar' çetesi sonunda yakayı ele verdi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü ve Esenyurt'ta birçok hırsızlık yapan "Dızzolar" çetesi sonunda yakayı ele verdi! - Son Dakika
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