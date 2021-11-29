BEYLİKDÜZÜ VE ESENYURT'TA FIRTINA ÇATI İZOLASYONU VE DIŞ CEPHE PARÇALARINI UÇURDU - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle binaların çatı izolasyonu ve dış cepheleri uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini gösterdi. Şiddetli esen rüzgar Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle bir binanın çatı izolasyonu düştü. Olayda şans eseri yaralanma yaşanmadı. Sokak üzerindeki bir iş yerinin sahibi olan Kadir Sarıçayır, 'Sabah erken saatlerde rüzgarın etkisiyle çatının yere düşüp, yolu kapattığını gördük. İtfaiye haber verdik, birazdan gelirler dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DIŞ CEPHE KOPTU

Öte yandan Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uçma ihtimali olan parçaları söktü. Yaşanan olayı anlatan İbrahim Kanca, Sabah oldu hava çok fırtınalıydı. Şu üstteki parça uçmuştu. Arabaların üzerine düştü. İtfaiye geldi kaldırdılar diye konuştu.