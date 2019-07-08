Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sağanak yağış etkili oldu
1 saat önce
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:32 Kaynak: İHA
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt
ve Beylikdüzü
bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, koşarak sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise poşetle ve ellerindeki çantalarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar ise yağmur sırasında şemsiyesini açarak yoluna devam etti. - İSTANBUL
Elleri ve ayakları bağlanan kardeşler, boş dükkanda 4 gün boyunca dehşeti yaşadı
Erzincan'da son 28 günde yıldırım çarpması nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi
İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar
Son Dakika! Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı