BEYLİKDÜZÜ VE SANCAKTEPE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1 GÖZALTI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ ve Sancaktepe 'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ve sera materyalleri ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yapan kişilere yönelik istihbarat çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde bir dubleks ev ve Sancaktepe'deki bir adreste uyuşturucu serası kurulduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri adreslere operasyon düzenledi. Dubleks evde uyuşturucu için sera materyalleri bulundu. Yapılan operasyonlarda 67 kilo 500 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde, 48 kök hint keneviri bitkisi, çok sayıda bitkilerin yetiştirilmesinde yarayan sera malzemesi olarak kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilidi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

-------------------Polis kamerasından operasyon-Şüphelinin adliyeye götürülüşü

-Yakalanan uyuşturucu madde ve sera materyallerinden görüntü

- İstanbul