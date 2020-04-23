BEYLİKDÜZÜ ve ŞİŞLİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika

Beylikdüzü ve Şişli'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar evlerinde kutladı. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 86 dairelik bir sitenin sakinleri ve Şişli Kurtuluş Caddesi'nde vatandaşlar kutlamalar için balkon ve camlarını bayraklarla donattı. Süslemelerin de yapıldığı site içerisine bir de büyük Atatürk posteri astı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde balkon ve camlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Marşın okunmasının ardından çocuklarıyla birlikte şarkılar söyleyen aileler evlerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar havadan da görüntülendi.