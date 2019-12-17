Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slavia EU Bratislava'yı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slavia EU Bratislava'yı konuk edecek - Son Dakika Spor

Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slavia EU Bratislava'yı konuk edecek

6 saat önce

Beylikdüzü Voleybol İhtisas, CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava'yı ağırlayacak.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slavia EU Bratislava'yı konuk edecek, System.String[]

Beylikdüzü Voleybol İhtisas, CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Beylikdüzü Voleybol İhtisas, yarınki karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda, turu geçecek taraf altın set sonucunda belli olacak.

Slavia EU Bratislava'nın 2 set alması halinde ise Beylikdüzü Voleybol İhtisas organizasyona veda edecek.

Bratislava, Beylikdüzü, Slovakya, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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