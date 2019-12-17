Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slavia EU Bratislava'yı konuk edecek

Beylikdüzü Voleybol İhtisas, CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Beylikdüzü Voleybol İhtisas, yarınki karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda, turu geçecek taraf altın set sonucunda belli olacak.

Slavia EU Bratislava'nın 2 set alması halinde ise Beylikdüzü Voleybol İhtisas organizasyona veda edecek.