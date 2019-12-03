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Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya deplasmanında

6 saat önce

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovak ekip Slavia EU'ya konuk olacak.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya deplasmanında, System.String[]

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovak ekip Slavia EU'ya konuk olacak.

Başkent Bratislava'daki Mladost Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Bu mücadelenin rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Bratislava, Beylikdüzü, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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