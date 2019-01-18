Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 Katlı Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı.
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IHAAW104835-ASA/18-01-2019- Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
IHAAW104835-ASA/18-01-2019
- Beylikdüzü Yakuplu
Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ediyor. 18.01.2019 10: 48: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
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