Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 Katlı Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 Katlı Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı.

11 dakika önce

IHAAW104835-ASA/18-01-2019- Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 Katlı Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW104835-ASA/18-01-2019

- Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 18.01.2019 10: 48: 35 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

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