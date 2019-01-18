Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 Katlı Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 Katlı Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı.

1 saat önce

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevli şekilde süren yangına müdahale ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

İtfaiye, Beylikdüzü, Yakuplu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı

İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:34:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 Katlı Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]