Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 Katlı Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı.
1 saat önce
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevli şekilde süren yangına müdahale ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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