Beylikler ve Osmanlı dönemi işlemeleriyle gelinleri süslüyor - Son Dakika
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Beylikler ve Osmanlı dönemi işlemeleriyle gelinleri süslüyor

6 saat önce

Kütahya'nın yaşayan dikiş nakış ustası 43 yaşındaki Melek Demiralp, Germiyanoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemine ait geleneksel kıyafetleri gelinler için tasarlıyor.

Beylikler ve Osmanlı dönemi işlemeleriyle gelinleri süslüyor, System.String[]

Kütahya'nın yaşayan dikiş nakış ustası 43 yaşındaki Melek Demiralp, Germiyanoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemine ait geleneksel kıyafetleri gelinler için tasarlıyor.

Tavşanlı ilçesindeki atölyesinde, kadınların düğün, nişan gibi özel günlerde giymek istediği elbiseler diken Demiralp, geleneksel modellere hayat veriyor.

Demiralp, KOSGEB desteğiyle büyüttüğü atölyesindeki 20 çalışanıyla, tarihi işlemeleri yeni kıyafetlerle buluşturuyor.

"Sandıktan çıkarıp geleceğe taşıyoruz"

Demiralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken gittiği düğünlerde kadınların giydiği geleneksel kıyafetlerde etkilendiğini, o elbiselere duyduğu hayranlığının hayatını şekillendirerek mesleğe dönüştüğünü anlattı.

Halk eğitim merkezinde 9 yıl boyunca dikiş, nakış alanında farklı eğitimler aldığını aktaran Demiralp, kendi atölyesinde kendisi gibi geleneksel kıyafetlere ilgisi olan kadınların hayalindeki elbiseleri diktiğini söyledi.

Demiralp, gelinlerin talebi üzerine atlas, ipek gibi özel kumaşların üzerine desenler işlediğini ifade ederek, "Kökleri Germiyanoğulları Beyliği'ne dayanan kadın kıyafetleri, düğünlerde, özel törenlerde birbirinden güzel özellikleriyle, hala hanımların gözdesi olmaya devam ediyor. Düğünde, kına gecesinde, doğum, davet gibi özel günlerde giyilen ayrı ayrı kıyafetler var. Kadife, ipek, el dokuma, bunların işlemeleri, bu işlemelerin her birine uygun kenarları, has ipekten iğne oyalı yemeniler, hatta bu kıyafetlere has el yapımı terliklerden oluşan takımlar, genelde her evde hala bulunuyor." diye konuştu.

Geleneksel kıyafetlere gelinlerin yoğun talep gösterdiğini anlatan Melek Demiralp, şöyle devam etti:

"Zevki ve tercihine uygun giysiler yaptırıyorlar. Kumaşların hepsi kadife, ipek, atlas, saten... Kumaş seçiminden sonra işlemeleri belirleniyor. Altın ya da gümüş simle ya da otantik renkli iplerle 'kara makine' olarak bilinen ninelerimizin kullandığı makinelerde işleniyor. Elektrikli ve otomatik makinelerle işlemeler tercih edilmiyor. Gelinler, anne veya kayınvalidesiyle gelip aylar öncesinden kıyafet konseptini belirliyor. Sandıklardan çıkarılan model ve desenlerle kıyafetlerini hazırlıyoruz."

Demiralp, sandıklardan çıkardıkları geleneksel modelleri geleceğe aktardıklarını ifade ederek, işleme ve süslemeleri eskiden olduğu gibi elle yapıldığını söyledi.

Elbiselerle ilgili kültürel değerlerin yaşatılmasının önemini vurgulayan Demiralp, bu değerlerin uluslararası tanıtımını yapmayı istediğini sözlerine ekledi.

Germiyanoğulları, Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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