Beylikova Belediye Başkanı Alp'den sulama barıjında inceleme - Son Dakika

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Sulama Barajı'ndaki su basım çalışmalarını yerinde inceledi.

Beylikova Sulama Barajı'nda su taşıma kanallarının tadilatı ve tamirat işlemleri tamamlanarak su basılmaya başladı. 2021 ekim ayı planlamaları ile çiftçilerin kıraç ve susuz toprakları baraj ile birlikte sulanabilir hale geliyor. Başkan Özkan Alp de burada incelemelerde bulunarak, baraj sayesinde üreticinin kazanmaya başlayıp üretime katkı sağlayacağını belirtti. - ESKİŞEHİR