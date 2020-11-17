Beylikova Belediye Başkanı Alp'den sulama barıjında inceleme - Son Dakika

Beylikova Belediye Başkanı Alp'den sulama barıjında inceleme

17.11.2020 14:19
Beylikova Belediye Başkanı Alp'den sulama barıjında inceleme, System.String[]

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Sulama Barajı'ndaki su basım çalışmalarını yerinde inceledi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Sulama Barajı'ndaki su basım çalışmalarını yerinde inceledi.

Beylikova Sulama Barajı'nda su taşıma kanallarının tadilatı ve tamirat işlemleri tamamlanarak su basılmaya başladı. 2021 ekim ayı planlamaları ile çiftçilerin kıraç ve susuz toprakları baraj ile birlikte sulanabilir hale geliyor. Başkan Özkan Alp de burada incelemelerde bulunarak, baraj sayesinde üreticinin kazanmaya başlayıp üretime katkı sağlayacağını belirtti. - ESKİŞEHİR

Beylikova Belediye Başkanı Alp'den sulama barıjında inceleme
Beylikova Belediye Başkanı Alp'den sulama barıjında inceleme
Beylikova Belediye Başkanı Alp'den sulama barıjında inceleme

Özkan Alp, Beylikova, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikova Belediye Başkanı Alp'den sulama barıjında inceleme - Son Dakika


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