Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı - Son Dakika

Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen ve tadilatı yapılan Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı.

Beylikova Belediyesi tarafından tadilatı yapılan ve içerisinde sauna ile buhar odası bulunan Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı. Beylikova Belediye Hamamının, her gün sabah 07.00'den, akşam 22.00'a kadar vatandaşların hizmetine açık olduğu ve her hafta cuma günleri ise sadece kadınlara hizmet vereceği belirtildi. - ESKİŞEHİR