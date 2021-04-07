Beylikova'da 40 çiftçiye ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Beylikova'da 40 çiftçiye ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı
07.04.2021 16:14
Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yem Bitkilerinin Ekiliş Alanlarının Arttırması" projesi kapsamında ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı.
Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yem Bitkilerinin Ekiliş Alanlarının Arttırması" projesi kapsamında ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı.
Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtımı törenine; Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu, Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Uygun, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Kaymakam Başoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uygun tarafından 40 çiftçiye 1 ton yonca tohumu ve 78 paket silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR
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