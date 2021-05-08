Beylikova'da açılan gıda işletmesinde 50 kişiye istihdam sağlanacak - Son Dakika

Beylikova'da açılan gıda işletmesinde 50 kişiye istihdam sağlanacak

08.05.2021 15:04
Beylikova'da açılan gıda işletmesinde 50 kişiye istihdam sağlanacak, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Beylikova ilçesindeki tarımsal işletmelere ziyaretlerde bulunarak yaptıkları üretim faaliyetleriyle ilgili yetkilerden bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Beylikova ilçesindeki tarımsal işletmelere ziyaretlerde bulunarak yaptıkları üretim faaliyetleriyle ilgili yetkilerden bilgi aldı.

Ziyaretlerine Beylikova İlçe Kaymakamı Hakan Başoğlu ile makamında görüşerek başlayan İl Müdürü Gümüş, Kaymakamlık ile ortaklaşa yürütülen ve ilerde yapılması planlanan tarımsal projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra birlikte Emircik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan özel bir firmaya ait tesisin ziyaretine geçildi. Ari işletme sertifikasına sahip olan et ve süt ürünleri işleme tesisleri için Kurumumuza başvuruda bulunan işletme sahibi, işletme hakkında ön bilgilendirme yaparken şu ifadelerde bulundu:

"Eskişehir ve özellikle Beylikova İlçesi tarım ve hayvancılık yatırımları için çok uygun. Beylikova Besi İhtisas Organize Bölgesi yatırımcılar için pek çok avantajlar sağlıyor. Tarım Bakanlığımızın çiftçisinden sanayicisine her alanda birçok destekleri var. Bakanlığımız bize her imkanı ve desteği sunuyor, bizler de daha çok üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Tesisin sorumlu yöneticisi olan Gıda Mühendisi Seda Akın tesisteki üretim aşamaları ile detaylı bilgilendirmeleri yaptıktan sonra tesisle ilgili duygularını ifade ederken "Köyümün yanında böyle bir tesisin açılacağı ve benim burada işe başlayacağım asla aklıma gelmezdi. Doğup büyüdüğüm yerde hizmet verecek olmaktan dolayı çok gururlu ve de mutluyum. Beylikova halkına istihdam sağlayan tüm çalışanları bu yörenin insanı olan böyle bir işletmenin açılmasıyla bize bu mutluluğu gururu yaşatan herkese minnettarım" diye konuştu.

5 bin litre süt işleme, 200 ton et işleme kapasitesi ile çalışan tesiste tam kapasite ile üretim aşamasına geçildiğinde yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. İncelemelerden sonra işletme sahibine Şartlı Onay Belgeleri Kaymakam Başoğlu ve İl Müdürü Gümüş tarafından teslim edilirken işletmenin bölgeye ve ülkemiz üretimine hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunuldu.

Ardından İlçede Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) tarafından yapımına başlanılan 200 başlık Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği Ari İşletme Merkezi'ni incelemek üzere inşaat aşamasında olan işletmeye geçildi. Burada HAYKOOP Başkanı Halil İbrahim Bilir'den işletmeyle ilgili bilgileri aldılar.

Günün sonunda İl Müdür, Tarım ve Orman Bakanlığın verdiği yatırım hibe destekleriyle yapılan bu tür modern işletmelerin Kurumun duyuru ve eğitim çalışmalarıyla daha da artarak Eskişehir'in potansiyelini en verimli şekilde üretim hayatına geçirme temennileriyle ziyaretlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da açılan gıda işletmesinde 50 kişiye istihdam sağlanacak
Beylikova'da açılan gıda işletmesinde 50 kişiye istihdam sağlanacak
Beylikova'da açılan gıda işletmesinde 50 kişiye istihdam sağlanacak

Beylikova, Hisarcık, Gümüş, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beylikova'da açılan gıda işletmesinde 50 kişiye istihdam sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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