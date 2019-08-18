Beylikova'da çoban ölü bulundu
1 saat önce
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde koyunlarını otlatmaya çıkan bir çoban arazide ölü bulundu.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
'in Beylikova
ilçesinde koyunlarını otlatmaya çıkan bir çoban arazide ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Beylikova ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Abdullah Öncel, kendisine ait koyunları otlatmak için araziye çıktı. Gece boyu haber alınamayan Öncel'i merak eden yakınları sabah saatlerinde kendi imkanları ile aramaya çıktı. Öncel'in cesedi, bir tarlada yakınları tarafından bulundu. Ardından ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemelerin ardından Öncel'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR
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