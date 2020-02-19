Beylikova'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikova'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Beylikova'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ilgilendirme toplantısı yapıldı

7 saat önce

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 'Koyun Keçi Damızlık Birliği Asil Üyelik Bilgilendirme' toplantısı gerçekleştirildi.

Beylikova'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 'Koyun Keçi Damızlık Birliği Asil Üyelik Bilgilendirme' toplantısı gerçekleştirildi.


Beylikova Belediyesinde düzenlenen toplantıya Veteriner Hekim Yasin Kas ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı. Eskişehir Koyun Keçi Damızlık Birliğine Asil Üyelik hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Yasin Kaş, küçükbaş işletme sahiplerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Veteriner Hekim Yasin Kaş, Koyun Keçi Damızlık Birliğinin yakında seçime gideceğini ve asil üye olanların seçme hakkı olduğunu belirtti.


Kendisinin yaklaşan seçimlerde başkan adayı olduğunu belirten Yasin Kaş, "Seçimlerde seçildiğim takdirde, küçükbaş hayvan sahiplerinin sorunlarının yakinen biliyorum 3 aylık periyotlarla bilgilendirme toplantılar düzenleyeceğim. Yapılması planlanan projeler sayesinde ise üreticilerimizin hem verimini artacak hem de sağlık sorunlarında çözümler sunacağız. Bu sayede kazanan küçükbaş üreticimiz olacak" dedi.


Veteriner Hekim Yasin Kaş, toplantı sonunda Beylikovalı üreticilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Beylikova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı
Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 18:57:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikova'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]