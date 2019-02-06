Son Dakika Haberleri: Beylikova'da Minikler Trafik Uygulaması Yaptı

Beylikova'da Minikler Trafik Uygulaması Yaptı

1 saat önce

Eskişehir'in Beylikova İlçesinde Mehmet Avdan İlkokulu öğrencileri trafik uygulaması yaptı.

Beylikova'da Minikler Trafik Uygulaması Yaptı, System.String[]
Eskişehir'in Beylikova İlçesinde Mehmet Avdan İlkokulu öğrencileri trafik uygulaması yaptı.

Yoldan geçen araçları durduran minikler, trafik kurallarının uygulanması için sürücülere broşür dağıttılar. Miniklerin uygulamasına Beylikova Kaymakam Vekili Samet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Sarıkaya katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

Avdan, Eskişehir, Beylikova, Yaşam
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