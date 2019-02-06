Beylikova'da Minikler Trafik Uygulaması Yaptı
1 saat önce
Eskişehir'in Beylikova İlçesinde Mehmet Avdan İlkokulu öğrencileri trafik uygulaması yaptı.
Eskişehir
'in Beylikova
İlçesinde Mehmet Avdan
İlkokulu öğrencileri trafik uygulaması yaptı.
Yoldan geçen araçları durduran minikler, trafik kurallarının uygulanması için sürücülere broşür dağıttılar. Miniklerin uygulamasına Beylikova Kaymakam Vekili Samet Öztürk
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
ve İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Mehmet Sarıkaya
katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 Kaynak: İHA
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