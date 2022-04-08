Beylikova'da Polis Haftası'na özel iftar verildi - Son Dakika
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Beylikova'da Polis Haftası'na özel iftar verildi

08.04.2022 15:37
Beylikova'da Polis Haftası'na özel iftar verildi

Beylikova Belediyesi'nde gerçekleşen programda, Polis Haftası dolayısıyla iftar yemeği verildi.

Beylikova Belediyesi'nde gerçekleşen programda, Polis Haftası dolayısıyla iftar yemeği verildi.

Eskişehir'de Polis Haftası programları dahilinde Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçe emniyet personelleri ve aileleri ile iftar sofrasında buluştu. Belediye binasının toplantı salonunda gerçekleşen iftar yemeğinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan Belediye Başkanı Özkan Alp "Şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet dilerim, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa Kaymakam Yaman'dan Ayvalık Polisi'ne ziyaret Kaymakam Yaman'dan Ayvalık Polisi'ne ziyaret

Polis Haftası, iftar yemeği, Beylikova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikova'da Polis Haftası'na özel iftar verildi - Son Dakika


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