Son Dakika Haberleri: Beylikova'da uyuşturucu operasyonu
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Beylikova'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Beylikova'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Beylikova Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Ayrıca operasyon kapsamında yapılan aramalarda 8,36 gram esrar, 6,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 14 fişek bulundu.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından, 3'ü ise mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Eskişehir, Beylikova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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