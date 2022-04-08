Beylikova'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Beylikova'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

08.04.2022 15:35
Beylikova'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

Beylikova'da, uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde kurumlar ve muhtarlar ile bir toplantı yapıldı.

Beylikova'da, uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde kurumlar ve muhtarlar ile bir toplantı yapıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde uyuşturucu madde bağımlılığına karşı mücadelenin etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı. Kaymakamlık binasının toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından uyuşturucu ile mücadele, uçucu madde ve tütün kullanımı ile ilgili mücadelede ilgili kurumlar tarafından sorumlulukların yerine getirilmesi hakkında kararlar alındı. Ayrıca yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı
Beylikova'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

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Uyuşturucu, Beylikova, Eskişehir, Atak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikova'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika


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