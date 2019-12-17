Beylikova'da vatandaşların ev heyecanı - Son Dakika
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Beylikova'da vatandaşların ev heyecanı

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Beylikova ilçesine yapılacak olan 500 adet konut projesinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurunun ilk gününde belediyeye akın etti.

Beylikova'da vatandaşların ev heyecanı, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Beylikova ilçesine yapılacak olan 500 adet konut projesinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurunun ilk gününde belediyeye akın etti.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar kapsamında Beylikova ilçesine yapılması planlanan 500 konut için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Özkan Alp başkanlığında yapılan toplantıya 25 mahalle muhtarı ve meclis üyeleri katıldı. Toplantı sonucunda mahalle muhtarları proje ilgili vatandaşları bilgilendirme yaparak, konut almak isteyenleri belediyeye yönlendirecek. İlçede önemli bir konutlaşma projesine halkında ilgisi yoğun. Yapılacak olan 500 konut için başvurmak isteyen vatandaşların 16 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Beylikova Belediyesine başvurmaları gerekiyor. Aylık 894 lira ile ev sahibi olma imkanı sunan proje sayesinde ilçede kentleşme de sağlanmış olacak. Başvuruların ilk gününde yoğun bir ilginin yaşanması sonucunda belediyede TOKİ Masası kuruldu. Başvurmak isteyen vatandaşlar projeyle ilgili buradan bilgi alarak, akıllarında ki soruları da gidermiş oluyor.


İlçenin kentleşmesi bakımından önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Özkan Alp, "Yapılacak 500 konut vatandaşlarımıza hayırlı olsun. 894 liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi olunacak. İlk gün itibari ile vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Ön başvurularını yapan çok sayıda vatandaşımız var. Sağlıklı bilgi verilmesi için TOKİ Masası kurduk. Burada hemşerilerimize konuyla ilgili detaylı bilgi veriliyor. Bu proje ilçemizin kalkınması gelişmesi için çok önemli. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Beylikova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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