Beylikova projeleri konuşuldu - Son Dakika

Beylikova projeleri konuşuldu
20.02.2021 13:08
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ile Beylikova Belediyesi Başkanı Özkan Alp Beylikova'da gerçekleştirilecek projeler hakkında görüştü.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ile Beylikova Belediyesi Başkanı Özkan Alp Beylikova'da gerçekleştirilecek projeler hakkında görüştü.
Yapılan görüşmede 2021 yılı Millet Bahçeleri yapım çalışmaları, Kapalı Pazar ve Gençlik Merkezi İnşaat Çalışmaları, Sentetik Çim Futbol Sahası yapım çalışmaları, Beylikova Su Depolama Tesisi 2. ve 3. Etap Cazibeli Sulama Sistemi ihale çalışmaları ve Bir Megavatlık Güneş Enerji Elektrik Tesisi ihale süreçleri değerlendirildi.
Görüşme sonrası Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, "Bizden desteğini hiç esirgemeyen Eskişehir AK Parti Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Emine Nur Günay'a teşekkür ederim' dedi. - ESKİŞEHİR
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