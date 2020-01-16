Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Müteşebbis Heyet toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Müteşebbis Heyet toplantısı - Son Dakika

Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Müteşebbis Heyet toplantısı

6 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti.

Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Müteşebbis Heyet toplantısı, System.String[]

Vali Özdemir Çakacak, Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti.


Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Beylikova OSB Bölge Müdürü Musa Çoban ve Beylikova OSB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB' nin bütün yöreye hizmet verecek bir kuruluş olduğunu belirtti. Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin 5'i sanayi parseli olmak üzere toplam 94 parselde yaklaşık 15 bin küçük ve büyükbaş besi hayvanı yetiştiriciliği yapılacak şekilde planlandığına dikkat çeken Vali Çakacak, Beylikova ilçesinde inşa edilen Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte, büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanlarının bir yerde toplanacağını, çevrenin koruma altına alınacağını ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını söyledi.


Beylikova Organize Besi Bölgesinin, ilçenin ekonomik geleceği, hayvancılık faaliyetleri ve istihdam açısından çok önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Vali Çakacak, halkın sağlığını tehdit edecek hiçbir unsura izin verilmeyeceğini konuşmasında dile getirdi. Vali Çakacak, çağdaş, yaşanabilir, çevreye saygılı, modern besiciliğin merkezi olma hedefiyle kurulan tesislerdeki çalışmaların hızla devam ettiğini bildirerek, altyapı çalışmaları biten OSB'nin tamamen yatırıma hazır hale geldiğini ifade etti.


Görüşlerin iletilmesinin ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Beylikova, OSB, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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