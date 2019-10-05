Son Dakika Haberleri: Beylikova'ya 2 milyon 250 bin liralık BEBKA yatırımı
Son Dakika Yaşam Haber

Beylikova'ya 2 milyon 250 bin liralık BEBKA yatırımı

1 saat önce

Eskişehir'in Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçeye verilen 2 milyon 250 bin liralık yatırım desteklerinden dolayı BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'i ziyaret ederek teşekkür etti.

Beylikova'ya 2 milyon 250 bin liralık BEBKA yatırımı, System.String[]

Eskişehir'in Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçeye verilen 2 milyon 250 bin liralık yatırım desteklerinden dolayı BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'i ziyaret ederek teşekkür etti.


Ziyaret, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'in makamında gerçekleşti. Beylikova ilçesine BEBKA Mali Destek programında kazandırılan ve toplam değerleri 2 milyon 250 bin lirayı bulan vidanjör, silaj paketleme makineleri, süt soğutma tesisi ve 70 kiloWatt ve 103 kiloWattlık güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi için Belediye Başkanı Özkan Alp teşekkürlerini iletti. İkili, 2019 ve 2020 BEBKA Mali Destek programında Beylikova ilçesine yapılacak olan projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulunurken BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'ın çekindiği hatıra fotoğrafı ile ziyaret son buldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Özkan Alp, Beylikova, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışanlar yüksek maaş alacak
Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek Sözünü tutan belediye başkanı, belediyeye halk otobüsüyle gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikova'ya 2 milyon 250 bin liralık BEBKA yatırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]