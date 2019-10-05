Beylikova'ya 2 milyon 250 bin liralık BEBKA yatırımı

Eskişehir'in Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçeye verilen 2 milyon 250 bin liralık yatırım desteklerinden dolayı BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'i ziyaret ederek teşekkür etti.



Ziyaret, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'in makamında gerçekleşti. Beylikova ilçesine BEBKA Mali Destek programında kazandırılan ve toplam değerleri 2 milyon 250 bin lirayı bulan vidanjör, silaj paketleme makineleri, süt soğutma tesisi ve 70 kiloWatt ve 103 kiloWattlık güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi için Belediye Başkanı Özkan Alp teşekkürlerini iletti. İkili, 2019 ve 2020 BEBKA Mali Destek programında Beylikova ilçesine yapılacak olan projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulunurken BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'ın çekindiği hatıra fotoğrafı ile ziyaret son buldu. - ESKİŞEHİR