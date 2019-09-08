Son Dakika Haberleri: Beylükdüzü'nde otluk alanda yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beylükdüzü'nde otluk alanda yangını söndürme çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'ndeki otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Beylükdüzü'nde otluk alanda yangını söndürme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'ndeki otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında 350 tane tavuk telef olurken, büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı.


Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bütün alanı kaplayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekipler yaptığı çalışmalarla yangının çevrede bulunan evlere sirayet etmesini engelledi. Söndürme çalışmaları süren yangında, 350 tane tavuk telef olurken, büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı.


Yangın nedeniyle yaşadığı zararı anlatan İlyas Kaplaner, "Evdeki çocukların canını zor kurtardık, ondan sonra arkadan geldi ateş, hayvanları zor kurtardık, yem yandı, 650 saman yandı zararımız bu. Ahırımız yok hayvanlar nerede kalacak bilmiyorum" dedi.


Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Gürpınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:19:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylükdüzü'nde otluk alanda yangını söndürme çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]