BEYLÜKDÜZÜ'NDE PİKAPIN ÇARPTIĞI ANNE VE KIZI ÖLDÜ - Son Dakika

BEYLÜKDÜZÜ'NDE PİKAPIN ÇARPTIĞI ANNE VE KIZI ÖLDÜ
Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, önce park halinde bulunan bir otobüse sonrasında yolda yürüyen anne ile kızı ve park halinde bulunan bir otomobile çarptı.
Beylikdüzü
'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, önce park halinde bulunan bir otobüse sonrasında yolda yürüyen anne ile kızı ve park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:54 Kaynak: DHA
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