Beymen, Babalar Günü için koleksiyon hazırladı

/ (KURUMSAL HABER) – BEYMEN Club, Erkek 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu'nu hazırladığını açıkladı. Babalar Günü için hediye seçenekleri sunan koleksiyonda renkli gömlekler ve desenli şortlar ön plana çıkıyor.

Beymen Club, erkekler için 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu hazırladığını duyurdu. Markanın Artistik Direktörü Murat Türkili ile tasarım ekibinin imzasını taşıyan ve Babalar Günü için hediye seçenekleri sunan koleksiyonda, her yaş grubu ve her stil için farklı hediye alternatifleri yer alıyor.

GÖMLEK SEVEN BABALAR İÇİN

Farklı yaka ve model alternatifleri ile gömlekler, bu Babalar Günü'nde de hediye alışverişlerinin favorisi olmaya aday. Klasik stilde, güncel renk ve desenlere sahip gömlekler, şerit ve kordon bel detaylarına sahip pantolonlarla tamamlanabilir.

Erkek 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu'nda baskılı tshirtler, denizden ilham alan kabartma desenli renkli sweatshirtler, toprak tonların ön planda olduğu safari stilinden ilham alan tasarımlar, renk seçeneklerine sahip spor ceketler de bulunuyor.

Koleksiyonda geniş yer tutan renkli keten gömlekler, el nakışlarından üç boyutlu işlemelere, teknolojik baskılardan bant efektlerine farklı detaylarla zenginleşen polo t-shirtler farklı renk ve tasarımlardaki şort ve bermudalar ile kombinlenebilir. Ayrıca koleksiyondaki kumaş trençkotlar ve çift taraflı giyilebilen montlar da diğer hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

AKSESUAR TUTKUNU BABALAR İÇİN

Koleksiyonda yer alan süet loafer ve sneaker'lar, deri kartvizitlik ve cüzdanlar, kemerler, farklı renk ve desenlerdeki ipek kravatlar ve deri bileklikler gibi hediye seçenekleri mağazalarda ve internet sitesinde yer alıyor.

- İstanbul