Son Dakika Haberleri: Beymen, Başarılı Satış Danışmanlarını Ödüllendirdi

Beymen, Başarılı Satış Danışmanlarını Ödüllendirdi

27 dakika önce

Beymen, 2018 yılında en yüksek performansı gerçekleştiren satış danışmanlarını ödüllendirdi.

Beymen, Başarılı Satış Danışmanlarını Ödüllendirdi, System.String[]
Beymen, 2018 yılında en yüksek performansı gerçekleştiren satış danışmanlarını ödüllendirdi.

Beymen açıklamasına göre, Beymen'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve en yüksek performansı gerçekleştiren satış danışmanlarını ödüllendirdiği "Milyonerler Kulübü Ödülleri", 7 Mart Perşembe günü Beymen Zorlu Center Morini Terace'da gerçekleştirilen özel bir davet ile sahiplerini buldu.

Cem Boyner ve Ümit Boyner'in aralarında yer aldığı Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Beymen Üst Yöneticisi (Elif Çapçı) ve çok sayıda Beymen yöneticisinin katıldığı törende, Türkiye genelindeki Beymen mağazaları ve Beymen Mono butiklerde 2018 yılı boyunca gerçekleştirdikleri satışlar ile 1 milyon dolar hedefini yakalayan başarılı satış danışmanları ödüllendirildi.

BEYMEN Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı ise törendeki konuşmasında 2018 yılını yüzde yüzde 42 büyüyerek, 1,8 milyar TL ciro ile kapattıklarını belirterek, tüm ekip arkadaşlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Başarılı 20 Beymen satış danışmanının tam altın ile ödüllendirildiği törende yapılan çekiliş ile Cumhur Kutlu Atalay büyük ödül olan Volkswagen Polo otomobilin sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:44 Kaynak: AA

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