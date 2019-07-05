Son Dakika Haberleri: Beymen Club 50'nci mağazasını açtı
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Beymen Club 50'nci mağazasını açtı

38 dakika önce

Beymen Club, 50'nci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu.

Beymen Club 50'nci mağazasını açtı, System.String[]
Beymen Club, 50'nci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre mağazada Beymen Artistik Direktör Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan kadın ve erkek koleksiyonları moda severlerle buluşacak. 

Beymen Club, Türkiye genelindeki 50'nci mağazasını Ankara Gordion AVM'de açtığını duyurdu. Açıklamada, mağazanın brüt 280 metrekarelik alanda hizmet vereceği ifade edildi.
Beymen Club'ın yeni mağazalarla büyümeye devam edeceğini söyleyen Beymen Ceo'su Elif Çapçı, "2018 yılını yüzde 44'lük net büyüme performansıyla tamamladık. Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora mağazalarını, Mayıs ayında Mersin Forum mağazasını, geçtiğimiz hafta ise İzmir Forum Bornova mağazamızı hizmete sunduk. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Beymen Club Gordion mağazamız ile ülke genelinde 50'nci mağazamıza ulaştık. Yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da yeni mağaza açılışlarımız olacak" dedi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:02 Kaynak: DHA
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