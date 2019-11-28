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BEYMEN Club 55'inci mağazasını Ankara'da açtı
6 saat önce
BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu.
Başkent'teki Kuzu Effect AVM'de bugün açılan BEYMEN Club Ankara Kuzu Effect'in, 50'si şirket mağazası, 5'i bayi olmak üzere markanın Türkiye genelinde 55'inci, Ankara'daki 6'ncı mağazası olma özelliği taşıdığı belirtildi. 330 metrekarelik bir alanda hizmet verdiği duyurulan markanın, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerindeki yeni koleksiyonlarını moda severlerle buluşturduğu açıklandı.
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