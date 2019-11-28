Son Dakika Haberleri: BEYMEN Club 55'inci mağazasını Ankara'da açtı
Son Dakika Güncel BEYMEN Club 55'inci mağazasını Ankara'da açtı - Son Dakika

BEYMEN Club 55'inci mağazasını Ankara'da açtı

6 saat önce

BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu.

BEYMEN Club 55'inci mağazasını Ankara'da açtı, System.String[]

BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu.

Başkent'teki Kuzu Effect AVM'de bugün açılan BEYMEN Club Ankara Kuzu Effect'in, 50'si şirket mağazası, 5'i bayi olmak üzere markanın Türkiye genelinde 55'inci, Ankara'daki 6'ncı mağazası olma özelliği taşıdığı belirtildi. 330 metrekarelik bir alanda hizmet verdiği duyurulan markanın, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerindeki yeni koleksiyonlarını moda severlerle buluşturduğu açıklandı.


Türkiye, Ankara, İnci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
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