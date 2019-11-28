Son Dakika Haberleri: BEYMEN Club 55'inci mağazasını başkentte açtı
Son Dakika Güncel BEYMEN Club 55'inci mağazasını başkentte açtı - Son Dakika

BEYMEN Club 55'inci mağazasını başkentte açtı

6 saat önce

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, Ankara'daki 6'ncı Türkiye'deki 55'inci mağazasını başkentin yeni yaşam merkezlerinden Kuzu Effect AVM'de açtı.

BEYMEN Club 55'inci mağazasını başkentte açtı, System.String[]

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, Ankara'daki 6'ncı Türkiye'deki 55'inci mağazasını başkentin yeni yaşam merkezlerinden Kuzu Effect AVM'de açtı.


Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, büyümesine devam ediyor. BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; başkentin yeni yaşam merkezlerinden Kuzu Effect AVM'de 28 Kasım (bugün) günü hizmete giren mağazanın, 50'si şirket mağazası, 5'i bayi olmak üzere markanın Türkiye genelindeki 55'inci, Ankara'daki 6'ncı mağazası olma özelliği taşıdığı belirtildi.


Modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkat çeken yeni mağazada; hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerindeki yeni koleksiyonlar modaseverlerle buluşacak. - ANKARA

Türkiye, Ankara, İnci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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