Beymen Club Agora, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
1 saat önce
BEYMEN Club'ın Agora mağazası yenilenen yüzüyle 20 Mart Çarşamba günü kapılarını açtı.
BEYMEN Club'ın Agora mağazası yenilenen yüzüyle 20 Mart Çarşamba
günü kapılarını açtı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Beymen Club
'ın İzmir
'deki 5'inci mağazası olan Beymen Club Agora'nın; hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerinde en yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturduğu bildirilirken, 131 metrekarelik alan üzerine kurulu mağazanın, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet verdiği ifadeleri yer aldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:36 Kaynak: DHA
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