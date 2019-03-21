Son Dakika Haberleri: Beymen Club Agora, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Beymen Club Agora, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

1 saat önce

BEYMEN Club'ın Agora mağazası yenilenen yüzüyle 20 Mart Çarşamba günü kapılarını açtı.

Beymen Club Agora, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı, System.String[]
BEYMEN Club'ın Agora mağazası yenilenen yüzüyle 20 Mart Çarşamba günü kapılarını açtı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Beymen Club'ın İzmir'deki 5'inci mağazası olan Beymen Club Agora'nın; hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerinde en yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturduğu bildirilirken, 131 metrekarelik alan üzerine kurulu mağazanın, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet verdiği ifadeleri yer aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:36 Kaynak: DHA

Beymen Club, Güncel
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