Beymen Club'dan plaj stili

BEYMEN Club Kadın Koleksiyonu, cesur, konforlu ve güncel tasarımları, yeni form ve kalıpları ile 2021 yazına renk ve dinamizm katıyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, koleksiyonu tatil stilini sezonun favori trendleri ile güncelliyor. Plaj şıklığı için özgün görünümler sunan koleksiyon, doğal dokuları, palmiyelerden zebra baskılara uzanan sıcak tropik desenlerle buluşturuyor.

Pastel tonlar, sloganlar ve eğlenceli desenlerin bir arada kullanıldığı grafik pop temalı tasarımlar ise yazın enerjik ve mutlu tavrını sahillere taşıyor.